Жители двух домов в Пскове остались без воды из-за аварии

12:30, 30 августа 2022, ПАИ

Жители двух домов в Пскове остались без воды из-за аварии, сообщается в официальной группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Авария на водоводе диаметром 200 миллиметров произошла сегодня в Пскове на улице Западной.

Временно без водоснабжения находятся дома на улице Западной, 20 и улице Байкова, 2/22.

«Просим население отнестись к данной ситуации с пониманием. Специалисты горводоканала делают всё возможное, чтобы горожане вернулись к комфортным условиям жизни как можно скорее», – отметили сотрудники горводоканала.