Жители двух домов в Пскове остались без воды из-за аварии
Жители двух домов в Пскове остались без воды из-за аварии, сообщается в официальной группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Авария на водоводе диаметром 200 миллиметров произошла сегодня в Пскове на улице Западной.
Временно без водоснабжения находятся дома на улице Западной, 20 и улице Байкова, 2/22.
«Просим население отнестись к данной ситуации с пониманием. Специалисты горводоканала делают всё возможное, чтобы горожане вернулись к комфортным условиям жизни как можно скорее», – отметили сотрудники горводоканала.
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