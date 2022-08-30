Преподаватели ПсковГУ станут спикерами на историко-культурном форуме «Истоки»

12:08, 30 августа 2022, ПАИ

Преподаватели Псковского государственного университета познакомят участников пятой смены историко-культурного форума «Истоки» (Печоры) с дополнительной образовательной программой «Александр Невский в языке, культуре, медиа: современный образ». Для участников смены подготовлены коммуникационные и дискуссионные площадки, на которых каждый сможет не только послушать спикеров, но и поделиться своими мыслями, высказать своё мнение и услышать мнение других. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Целью программы является укрепление духовного самосознания через вовлечение в проекты по сохранению народно-исторической памяти, отметили в учреждении.

30 августа в 20:00 пройдёт лекция-дискуссия «Князь Александр Ярославич Невский и его время». Проведут его кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Юлия Колпакова и кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Максим Колпаков.

31 августа в 20:00 состоится коммуникационная площадка «Рефлексия актуализации образа Александра Невского в современных культурных проектах». Спикерами выступят профессора, доктора филологических наук ПсковГУ Людмила Капитанова и Аида Разумовская.

1 сентября в 20:00 дискуссионная площадка «Для чего раскрашивают старые фильмы? Кинематографический шедевр С. Эйзенштейна «Александр Невский» и его сегодняшние молодые зрители». Спикерами выступят доктор филологических наук, профессор Илона Мотеюнайте, доктор филологических наук, профессор Людмила Капитанова, старший преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Мария Семенова.

Напомним, участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» станут более 1 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтёрских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдёт 10 смен на основе существующей инфраструктуры Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Организаторами форума выступают правительство Псковской области, Псковская епархия Русской православной церкви, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Псковский государственный университет.