Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преподаватели ПсковГУ станут спикерами на историко-культурном форуме «Истоки»

Преподаватели Псковского государственного университета познакомят участников пятой смены историко-культурного форума «Истоки» (Печоры) с дополнительной образовательной программой «Александр Невский в языке, культуре, медиа: современный образ». Для участников смены подготовлены коммуникационные и дискуссионные площадки, на которых каждый сможет не только послушать спикеров, но и поделиться своими мыслями, высказать своё мнение и услышать мнение других. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Целью программы является укрепление духовного самосознания через вовлечение в проекты по сохранению народно-исторической памяти, отметили в учреждении.

30 августа в 20:00 пройдёт лекция-дискуссия «Князь Александр Ярославич Невский и его время». Проведут его кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Юлия Колпакова и кандидат исторических наук, начальник исторического отдела Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Максим Колпаков.

31 августа в 20:00 состоится коммуникационная площадка «Рефлексия актуализации образа Александра Невского в современных культурных проектах». Спикерами выступят профессора, доктора филологических наук ПсковГУ Людмила Капитанова и Аида Разумовская.

1 сентября в 20:00 дискуссионная площадка «Для чего раскрашивают старые фильмы? Кинематографический шедевр С. Эйзенштейна «Александр Невский» и его сегодняшние молодые зрители». Спикерами выступят доктор филологических наук, профессор Илона Мотеюнайте, доктор филологических наук, профессор Людмила Капитанова, старший преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Мария Семенова.

Напомним, участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» станут более 1 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтёрских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдёт 10 смен на основе существующей инфраструктуры Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Организаторами форума выступают правительство Псковской области, Псковская епархия Русской православной церкви, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», Псковский государственный университет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 августа 2022

Улицу Энтузиастов затопило в Пскове
30 августа 2022

Преподавателям ПсковГУ вручили награды Минобрнауки России
30 августа 2022

Более 306 млн тестов на COVID-19 провели в России
30 августа 2022

Более 1,5 тысячи человек болеет коронавирусом в Псковской области
30 августа 2022

В Стругах Красных подрядчик не успел закончить ремонт школы к 1 сентября
30 августа 2022

26 праздничных дней: как псковичи будут отдыхать в 2023 году
30 августа 2022

Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
30 августа 2022

Преподаватели ПсковГУ станут спикерами на историко-культурном форуме «Истоки»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...