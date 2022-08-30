Псковичей приглашают поучаствовать в презентации модельного избирательного участка

12:25, 30 августа 2022, ПАИ

Презентацию модельного избирательного участка проведёт избирательная комиссия Псковской области 2 сентября, чтобы продемонстрировать, как будут работать участковые избирательные комиссии в период проведения сентябрьских выборов. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

«Приглашаем представителей политических партий, наблюдателей, средства массовой информации и всех желающих выступить в роли избирателей и пройти весь процесс голосования на избирательном участке», – говорится в сообщении.

Модельный участок откроется 2 сентября в 15:00 на территории городского культурного центра (площадь Победы, 1, УИК № 5).