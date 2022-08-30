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Общество

26 праздничных дней: как псковичи будут отдыхать в 2023 году

Правительство РФ определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Информация опубликована в официальном Telegram-канале правительства. 

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2021 года и продлятся до 8 января 2022 года включительно. Выпадающие на воскресенье нерабочие праздничные дни (1 и 8 января) перенесены на 24 февраля и 8 мая.

Следующие длинные выходные ждут россиян уже 23 февраля, продлятся они до 26-го числа. После этого длительный отдых по календарю с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Нерабочими также будут дни 8 марта и 29 апреля – 1 мая.

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