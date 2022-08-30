Участников псковского полумарафона «Мехуборка-2022» наградят уникальными медалями

13:09, 30 августа 2022, ПАИ

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Спортсмены псковского полумарафона «Мехуборка-2022» получат уникальные финишные медали. Об этом сообщил руководитель общественной организации PRO SPORT, председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире псковской радиостанции «7НЕБО».

Презентация награды пройдёт в начале сентября, при этом организаторы отметили, что медаль будет связана с Псковом и каждый спортсмен получит «частичку древнего края».

«Уже большое количество участников едет к нам, это туристы из разных городов России. Около 70 % участников – это приезжие любители бега, и они приедут в наш город для того, чтобы не просто потренироваться, но ещё и получить уникальную медаль», – рассказал Александр Кузьмин.

Напомним, что титульным партнёром псковского полумарафона «Мехуборка-2022» является региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экопром». Данная компания ориентирована на улучшение экологической обстановки в регионе. Информационным партнёром марафона является Псковское агентство информации.