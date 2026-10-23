Псковский арбитр Никита Матиеску впервые в сезоне обслужит матч Первой лиги

16:25, 23 октября 2026, ПАИ

Псковский футбольный арбитр Никита Матиеску получил назначение на матч Первой лиги между «Челябинском» и «Уралом». Игра пройдёт в Челябинске 25 октября. Об этом сообщает РФС.

Для Матиеску это первая игра в текущем сезоне во втором по силе дивизионе российского футбола – до этого в этом сезоне он работал исключительно на матчах Российской Премьер-лиги и Пути РПЛ Кубка России.

В нынешнем сезоне Матиеску дебютировал в РПЛ в качестве помощника главного арбитра в бригаде Сергея Карасёва на матче махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива».