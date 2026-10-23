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Спорт

Двум псковским судьям присвоили всероссийскую категорию

Два псковича стали судьями всероссийской категории, следует из приказа Минспорта РФ.

Даниил Мыслевич. Фото предоставил сам арбитр

Новую квалификационную категорию получил Даниил Мыслевич. Он имеет 18-летний опыт судейства. С детства занимался автоспортом: картингом и автомногоборьем, выступал штурманом в экипаже с Сергеем Алексеевым. Судейскую карьеру начинал рядовым судьёй, затем работал комиссаром по маршруту, главным хронометристом, заместителем руководителя гонки. Трижды работал судьёй на Гран-при «Сочи» «Формулы-1», а также на Кубке мира по ралли-рейдам «Северный Лес». Является организатором и руководителем этапов Кубка Псковской области по автомногоборью.

Слева Леонид Борисов. Фото из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»

В боксе аналогичную категорию получил Леонид Борисов. С обновлением судейского статуса Борисова поздравил псковский тренер Вадим Голик. «Леонид прошёл большой и сложный путь к этой цели. Бывало всякое, вплоть до поездок за свой счёт, но он не сдался и добился своего. За всю мою тренерскую карьеру это первый случай в Псковской области, когда судья удостаивается данной категории», – отметил он в личном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

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