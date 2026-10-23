Двум псковским судьям присвоили всероссийскую категорию

14:38, 23 октября 2026, ПАИ

Два псковича стали судьями всероссийской категории, следует из приказа Минспорта РФ.

Новую квалификационную категорию получил Даниил Мыслевич. Он имеет 18-летний опыт судейства. С детства занимался автоспортом: картингом и автомногоборьем, выступал штурманом в экипаже с Сергеем Алексеевым. Судейскую карьеру начинал рядовым судьёй, затем работал комиссаром по маршруту, главным хронометристом, заместителем руководителя гонки. Трижды работал судьёй на Гран-при «Сочи» «Формулы-1», а также на Кубке мира по ралли-рейдам «Северный Лес». Является организатором и руководителем этапов Кубка Псковской области по автомногоборью.

В боксе аналогичную категорию получил Леонид Борисов. С обновлением судейского статуса Борисова поздравил псковский тренер Вадим Голик. «Леонид прошёл большой и сложный путь к этой цели. Бывало всякое, вплоть до поездок за свой счёт, но он не сдался и добился своего. За всю мою тренерскую карьеру это первый случай в Псковской области, когда судья удостаивается данной категории», – отметил он в личном сообществе в соцсети «ВКонтакте».