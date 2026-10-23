Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу
Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Пскова.
В женском турнире победу одержала команда «Псков». На втором месте «ПсковГУ». В очной встрече «Псков» выиграл у «ПсковГУ» – 60:52. Замкнула тройку лидеров «Юность».
У мужчин первенствовали «Акулы Политеха», разгромившие в финале «Абсолютное Динамо» – 81:43. Бронза в активе «Псковских Барсов», которые в матче за третье место обыграли «Дно» – 69:41. За трофей боролись 11 коллективов.
«Лучшие игроки в каждой команде награждены призами федерации баскетбола. Поздравляем победителей и призёров», – отметили в федерации.
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