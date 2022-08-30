Более 1,5 тысячи человек болеет коронавирусом в Псковской области

13:00, 30 августа 2022, ПАИ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 184 человека, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе выявлен 115 551 подтверждённый случай заражения коронавирусом. Выздоровело за это время 112 078 человек, 194 из них — за минувшие сутки.

Умерли в результате осложнений, вызванных инфекцией, 1 894 человека. Всего на данный момент в регионе коронавирусом болеет 1 579 человек.