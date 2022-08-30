Арт-резиденция под Псковом будет сотрудничать с Санкт-Петербургской академией художеств

13:16, 30 августа 2022, ПАИ

В деревне Кебь Псковского района образовалась арт-резиденция для художников. Её основатели — художник, живописец и реставратор Екатерина Мартьянова и её муж, скульптор и реставратор Андрей Мартьянов. Дом для художников уже подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской академией художеств имени И. Е. Репина, пишет газета «Аргументы и Факты – Псков».

Екатерина Мартьянова рассказала, что недавно резиденцию посетили студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. На творческую экспедицию собрались художники из 16 стран мира: Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Индии, Китая, Мексики, Сингапура, Эфиопии, стран ЕС и Канады.

«Художественные итоги экспедиции будут обобщены серией выставок, в том числе посмотреть работы можно будет на большой итоговой выставке в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, открытие запланировано на 3 октября 2022 года. Эта выставка станет результатом сотрудничества Академии художеств и арт-резиденции «Кебь», – сказала Екатерина Мартьянова.

Идея такой экспедиции, по её словам, родилась в арт-резиденции «Кебь» в беседе Андрея (Мартьянова. – Прим. «АиФ-Псков») с Максимом Моргуновым, преподавателем Академии художеств и другом семьи Мартьяновых, который поддержал и возглавил творческую экспедицию.

«Был подписан меморандум о сотрудничестве между арт-резиденцией и Санкт-Петербургской академией художеств им И. Е. Репина. Почётно быть партнёром высшей школы мастерства русского искусства, поддерживать сотрудничество в области культуры и в сфере образования», – заключила Екатерина Мартьянова.