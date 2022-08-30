Екатерина Мартьянова: Жители деревни Кебь сначала с недоверием относились к резиденции художников

13:39, 30 августа 2022, ПАИ

Художник, живописец и реставратор, один из основателей резиденции Екатерина Мартьянова в интервью газете «Аргументы и Факты – Псков» рассказала, что жители деревни Кебь Псковского района сначала с недоверием относились к арт-резиденции для художников.

«Изначально с недоверием. И их можно понять. В какой-то момент началась стройка, было шумно и не ясно, чего ждать», - рассказала Екатерина Мартьянова.

По ее словам, позже отношение местных изменилось, когда в резиденцию начали приезжать художники. «Художников с кистью и мольбертом теперь можно застать и на рассвете, и на закате, можно понаблюдать за их работой, в будущем поучаствовать в мастер-классах, которые они будут проводить. А еще мы местных жителей на выставку итоговую пригласили, все были в восторге», - добавила она.