Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов

13:42, 30 августа 2022, ПАИ

Tele2 проанализировала активность клиентов на обучающих онлайн-платформах. На преобладающую возрастную группу от 25 до 35 лет приходится около 49% от общего числа пользователей в регионах Северо-Запада.

В исследование вошли пять крупных образовательных площадок. В регионах Северо-Запада аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains – 28%, Skillbox – 27%, «Нетология» – 20%, Stepik – 13%, «Яндекс.Практикум» – 12%.

Самой многочисленной на Северо-Западе оказалась возрастная группа от 25 до 35 лет – на нее приходится 49% пользователей. Группы населения в возрасте 18-25 и 35-45 лет занимают по 23% и 19% соответственно. В зрелом возрасте (45-55 лет) обучение онлайн выбирают реже – доля таких студентов составляет 4%. Столько же пользователей приходится на самую юную аудиторию до 18 лет. В среднем 56% пользователей – мужчины.

При этом, если оценивать активность в разных возрастных группах на всех платформах, то по количеству сессий в день лидируют ученики из групп 18-25 лет и младше 18 лет – в среднем они обращаются к образовательным платформам 29 раз за день. Следом идет группа из наиболее многочисленной категории 25-35 лет – 22 раза. Пользователи старше 35 лет учатся менее интенсивно – 15 сессий в день.

Относительно начала года динамика числа пользователей всех платформ имеет нисходящий тренд, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами.