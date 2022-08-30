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Спорт

Исполком Федерации тяжёлой атлетики России проведёт заседание в Пскове 2 сентября

Выездное заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России пройдёт в Пскове 2 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации тяжёлой атлетики Псковской области Игорь Цветков.

Во время поездки в Псков руководство Федерации тяжёлой атлетики России встретится с руководством Псковской области. В планах подписание соглашения между комитетом по спорту Псковской области и общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация тяжёлой атлетики России» о развитии тяжёлой атлетики в Псковской области.

3 сентября членам исполкома организуют экскурсию по историческим местам Пскова и Псковской области.

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