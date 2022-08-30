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Происшествия

Водитель автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе

Фото Владимира Лысого

В Великих Луках на проспекте Гагарина у дома № 21, корпус 1 водитель автомобиля Renault Duster допустил наезд на пешехода на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадал пешеход, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото Владимира Лысого

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