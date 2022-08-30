Водитель автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе
В Великих Луках на проспекте Гагарина у дома № 21, корпус 1 водитель автомобиля Renault Duster допустил наезд на пешехода на пешеходном переходе.
В результате ДТП пострадал пешеход, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 августа 2022
Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области завершена процедура реадмиссии гражданина Латвии