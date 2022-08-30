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Общество

Команда из Псковской области примет участие в федеральном просветительском марафоне «Знание» в Москве

Фото с официального сайта федерального просветительского марафона «Знание»

Учащиеся образовательных учреждений Пскова и Псковской области стали участниками федерального просветительского марафона «Знание», который пройдёт в Москве с 31 августа по 2 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала участница проекта Елизавета Самсонова.

Просветительский проект в Москве посетят ученица 11-го класса Гуманитарного лицея № 15 Пскова Елизавета Самсонова, студентка колледжа ПсковГУ Софья Радион и студент Великолукского техникума железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова Кирилл Конярский.

Лекции на марафоне проведут такие спикеры, как заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а также деятели культуры, науки и спорта.

Ранее команда приняла участие в серии просветительских игр среди кандидатов из Псковской области и других регионов. Темы заданий включали в себя знания по различным областям: от волонтёрской деятельности до киберспорта.

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