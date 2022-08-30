Очередную сбитую косулю спасают псковские зоозащитники

15:17, 30 августа 2022, ПАИ

Раненую косулю привезли 29 августа в реабилитационный центр «Псковский ковчег», работающий на базе подворья «Птичий дворик». Об этом сотрудники центра сообщили в официальной группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Вчера неизвестный водитель сбил животное и оставил его с открытым переломом задней ноги на обочине, не сообщив о случившемся в соответствующие инстанции. Косулю в центр привезли неравнодушные псковичи, проезжавшие мимо.

«Кабаны, косули и лоси часто становятся жертвами невнимательных, спешащих по своим делам водителей. К сожалению, не каждый из них остановится, не каждый попытается помочь, не каждый вызовет ГАИ, хотя именно такой алгоритм действий предусмотрен законом», — отметили в центре.

В тот же день косуле провели операцию. «К большому сожалению, при таком переломе возможна только ампутация. Операция прошла. Косуля находится в изоляции», — рассказали сотрудники центра.

В мае в Пскове обнаружили застрявшую в заборе школы № 10 косулю. Животное извлекли из конструкции и отвезли в ветклинику, где ампутировали 2/3 ноги, а потом отправили на реабилитацию в приют для бездомных животных «Лесопилка». На данный момент косуля находится в питерском приюте. Об истории спасения дикого животного читайте в статье.