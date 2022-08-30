Горводоканал Пскова создаст свой кол-центр

15:07, 30 августа 2022, ПАИ

Новый формат работы с абонентами в ближайшее время запустит Горводоканал. Об этом сообщается на странице муниципального предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Предприятие обслуживает более ста тысяч абонентов, и среди расчётных центров абонентская служба Горводоканала является одной из самых крупных и интенсивно работающих. В пиковые дни, когда абоненты массово передают показания счётчиков, нагрузка на телефонию предприятия возрастает в сотни раз, с чем обычно бывает и связана сложность дозвона. Найти новые формы работы и сделать процесс обращений максимально удобным для людей – главная задача», – рассказали на предприятии.

Директор предприятия Константин Болотин принял решение создать на базе Горводоканала свой кол-центр, в котором сотрудники смогут не только принять показания приборов учёта, но и ответить на любые интересующие абонентов водоканала вопросы. Например, по поверке приборов учёта, по качеству воды, о наличии и способах погашения задолженности, заключении договоров, а также иные вопросы, связанные с условиями и порядком предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

В настоящее время идут подготовительные работы, настройка оборудования, обучение сотрудников. Центр обработки звонков будет предназначен для абонентов Горводоканала и поможет им оперативно получить ответы на вопросы, касающиеся всех направлений деятельности предприятия, отметили в Горводоканале.

Современные телефонные технологии дают возможность использовать в работе компьютерные системы, автоматизированные устройства для распределения вызовов и ведения учёта звонков, уточнили на предприятии.

«Мы работаем для людей, открыты к диалогу, готовы оперативно реагировать на вызовы», – подчеркнул Константин Болотин и добавил, что существовавшие ранее телефоны для связи с аварийно-диспетчерской службой или абонентским отделом сохраняют свою функциональность.

Узнать о дате открытия кол-центра можно в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».