Псковский губернатор посетил крупнейшую на Северо-Западе страусиную ферму

15:27, 30 августа 2022, ПАИ

Экоферма «Изборский страус» стала ещё одним объектом рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Печорский район. Вместе с главой региона с особенностями разведения африканского страуса на Изборской земле познакомились заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава муниципалитета Сергей Тарасик, руководство профильных исполнительных органов региональной власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона прошёл по территории фермы, осмотрел площадки для содержания и выгула птиц. Директор «Изборского страуса» Евгений Прокофьев рассказал об этапах создания хозяйства, история которого начинается в 2013 году. На данный момент «Изборский страус» является самой крупной фермой по разведению страусов на Северо-Западе. Численность чёрных африканских страусов превышает 210 голов. Разведение чёрного африканского страуса здесь организовано по полному циклу – от яйца до товарного мяса. В год реализуется до 4,5 тонны страусиного мяса и продуктов его переработки, около 1000 страусиных яиц.

Во время осмотра Михаил Ведерников поинтересовался особенностями содержания птицы. Евгений Прокофьев рассказал о том, как ведётся выращивание страуса, особо отметив его выносливость. «Благодаря страусиному жиру они согреваются. Страусы прекрасно переносят заморозки, жару. Они не болеют ничем. Птица для сельхозпроизводства идеальная», – заметил он.

Речь зашла и о рынке сбыта продукции. Фермер рассказал, что торговля идёт на территории фермы, в магазинах Санкт-Петербурга и через интернет. На основе жира страуса организовано производство линии косметики, которая сертифицирована в Санкт-Петербурге. Также из кожи страуса изготавливаются галантерейные изделия.

Евгений Прокофьев также поделился секретами приготовления диетического страусиного мяса. Позже после осмотра глава региона вместе с другими официальными гостями продегустировал продукцию из мяса африканского страуса, которое, по замечанию губернатора, оказалось мягким и сочным.

Особое внимание Михаила Ведерникова было приковано к туристической составляющей объекта. Экоферма на протяжении ряда лет привлекает туристов. Только за прошлый год её посетило более 21 тысячи человек. «Изборский страус» входит в туристический маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают», который рекомендован к статусу «национальный».

Глава региона обсудил с инвестором планы по развитию и расширению экофермы, возможности участия в различных федеральных проектах и программах. В этом году проект экофермы уже был отобран Минсельхозом России для предоставления грантовой поддержки «Агротуризм» на развитие сельского туризма. Размер гранта – 3 млн рублей. На эти деньги инвестор планирует построить небольшой гостевой дом. Также фермер хочет поставить несколько некапитальных модульных строений для туристов. Михаил Ведерников поручил профильным специалистам проработать вопрос предоставления на законных основаниях земельных участков, необходимых для развития хозяйства.

«Мы готовы, хотим, можем и умеем развиваться и вкладываться», – заверил губернатора Евгений Прокофьев.