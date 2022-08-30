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Псковский врач-офтальмолог: Не читайте под одеялом

Заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 августа посоветовала псковичам не читать под одеялом для сохранения зрения.

По ее словам, на состояние зрения влияет степень освещенности. Татьяна Борисова подчеркнула, что кривизну хрусталика глаза может изменить мелькающий монитор компьютера и мелкий шрифт на экране смартфона.

«У взрослых это может приводить к ухудшению зрения и болям. Нужно делать перерывы на отдых, при хорошем освещении. Не читать под одеялом», - сказала она.

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