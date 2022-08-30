Около 30 человек в день обращаются к окулистам в Псковскую областную больницу

15:40, 30 августа 2022, ПАИ

Порядка 30 человек в день обращаются за медицинской помощью в офтальмологическое отделение Псковской областной клинической больницы, сообщила врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 августа.

Она отметила, что по линии экстренной помощи к ним чаще всего обращаются люди, получившие определённые травмы. «За год мы пролечиваем до двух тысяч больных. Больница ориентируется в основном на плановую помощь, но экстренных пациентов мы тоже принимаем», — рассказала врач.

По словам Татьяны Борисовой, нагрузка на медиков достаточно большая.