Глава о спецоперации на Украине появится в учебнике по истории России

16:02, 30 августа 2022, ПАИ

В школьных учебниках по истории России появится глава о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Вопрос о такой главе в учебниках он обсуждал с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, пишет ТАСС.

«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и [помощником президента РФ] Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят», - сказал Турчак на встрече с молодежными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске.

Как отметили в пресс-службе «Единой России», в ходе встречи представители ветеранских организаций обратились с просьбой помочь выпустить учебник по истории, в котором бы особое внимание уделялось роли России в Великой Отечественной войне.

Кроме того, по словам Андрея Турчака, «Единая Россия» передала в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории полмиллиона книг в рамках акции «Книги — Донбассу», а в рамках акции «Собери ребенка в школу» было доставлено 30 тысяч рюкзаков.