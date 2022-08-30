Эксперт: Близоруких людей становится больше

18:16, 30 августа 2022, ПАИ

Сейчас становится больше людей, страдающих близорукостью. Об этом сообщила заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Откровенно говоря, близоруких становится больше. Все остальные болезни имеют приблизительно одинаковый показатель с предыдущими годами», – сказала врач.

Также Татьяна Борисова отметила, что сейчас качество операций стало гораздо лучше. Если раньше были заболевания, с которыми нельзя помочь, то сейчас их стало гораздо меньше.