Эксперт: Близоруких людей становится больше
Сейчас становится больше людей, страдающих близорукостью. Об этом сообщила заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Откровенно говоря, близоруких становится больше. Все остальные болезни имеют приблизительно одинаковый показатель с предыдущими годами», – сказала врач.
Также Татьяна Борисова отметила, что сейчас качество операций стало гораздо лучше. Если раньше были заболевания, с которыми нельзя помочь, то сейчас их стало гораздо меньше.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 августа 2022
Михаил Ведерников дал ряд поручений в части защиты населения Псковской области от коронавирусной инфекции