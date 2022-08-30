Псковская управляющая компания игнорирует требование о ликвидации свалки

16:31, 30 августа 2022, ПАИ

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Управляющая компания «Услуги ЖКХ» не реагирует на требования убрать свалку в Пскове на улице Космической, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

По словам регоператора, предыдущая УК «Единый город» поддерживала площадку в чистоте на протяжении всего месяца, а спустя несколько дней после сдачи площадки на ней начала образовываться свалка, которая сейчас разрослась до невероятных размеров.

«Конец месяца уже близок, контейнерную площадку надо передавать на обслуживание другой управляющей компании, однако действующая управляющая компания не торопится с уборкой образовавшейся свалки», – рассказали в «Экопроме».

Действующая управляющая компания не принимает никаких действий для ликвидации накопившейся возле контейнерной площадки горы мусора, хотя это является их прямой обязанностью, подчеркнули представители регоператора.

«Филиал ООО «Экопром» целый месяц отправлял письма о необходимости ликвидации свалки в адрес директора управляющей компании «Услуги ЖКХ», а также в контролирующие органы», – отметили в организации.