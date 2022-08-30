Михаил Ведерников обсудил с активом Печорского района актуальные вопросы развития муниципалитета

16:27, 30 августа 2022, ПАИ

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с активом Печорского района, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы развития муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открывая встречу, глава региона обратил внимание на серьезную поддержку, которая была оказана муниципалитету за последние несколько лет. «Печорский район у нас на особом счету. За 5 лет муниципалитет получил более 1,5 млрд рублей из разных источников. Не каждый район может похвастаться таким объемом финансирования и такой поддержкой. Многие федеральные руководители были в Печорах, прониклись этим уникальным местом и готовы помогать», - заметил Михаил Ведерников.

На выделенные средства реализовано много социально значимых проектов, нацеленных на повышение качества жизни в муниципалитете, тем не менее, подчеркнул глава региона, не всегда обеспечивается должный контроль для получения качественного результата. В качестве примера он привел строительство ФОКОТа в Печорах, сроки сдачи которого из-за неудовлетворительного качества работ неоднократно переносились. «Мы планируем нашей большой командой двигаться более серьезными темпами и дальше, но необходима включенность каждого в происходящие на территории района процессы», - сказал Михаил Ведерников и попросил каждого участника актива со своей стороны оказывать муниципальной власти дополнительную поддержку в реализации социально значимых инициатив.

Затем общение продолжилось в формате «вопрос-ответ». Участники озвучили губернатору наиболее важные для местных жителей темы. В их числе — состояние дорожной сети.

Один из жителей обратил внимание на необходимость проведения ремонта автомобильной дороги Гверстонь — Крупп — Кулье. Михаил Ведерников рассказал о планах по поэтапному капитальному ремонту дорожного объекта. Он сообщил, что подрядчик вышел на один из участков данной автодороги. Кроме того, разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт еще одного участка, который планируется отремонтировать в 2023-24 годах. «Мы понимаем, что эту транспортную артерию нужно привести в порядок, это важно для развития территории», - заметил губернатор.

Еще один вопрос касался восстановления паромного сообщения в акватории Псковского озера. Это позволит обеспечить транспортную доступность и наладить доставку грузов, в том числе жизненно важных, для жителей островов Колпина и Каменка. Глава региона сообщил, что сборка парома завершена, заканчивается обучение экипажа. Судно спроектировано и построено инженерами Тюменского судостроительного завода. Ориентировочно в сентябре, после получения лицензии, паром сможет выйти на маршрут.

Среди обсужденных вопросов — приведение в нормативное состояние сельских домов культуры, учреждений образования и сетей водоснабжения.

Участники встречи рассказали и про проекты, успешно реализованные на территории муниципалитета через ТОС. Глава региона согласился, что это действенный, эффективный механизм повышения качества жизни на местах, и попросил повышенное внимание в муниципалитете обратить на систему территориального общественного самоуправления. В настоящее время в районе функционируют всего 10 ТОСов. Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области поддержка местных инициатив осуществляется сразу по нескольким направлениям, ежегодно финансирование на эти цели увеличивается.

В рамках встречи Михаил Ведерников также вручил Почетную грамоту губернатора Псковской области бывшему директору Печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Вере Печниковой. Она отмечена высшей региональной наградой за плодотворную работу по воспитанию, социальной адаптации и реабилитации детей-сирот.