Врач-офтальмолог объяснила, кому могут помочь очки для коррекции зрения

18:03, 30 августа 2022, ПАИ

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Очки для коррекции зрения могут быть полезны только определённым возрастным группам. Об этом сообщила заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Подросткам эти очки помогут, а взрослым – это бесполезная вещь. Подросткам, которые растут и есть какая-то ранняя близорукость, назначаются такие очки, чтобы избежать развития степени высокой близорукости», – отметила Татьяна Борисова.

Очки для коррекции зрения называются «перфорационными». Они представляют собой оправу с пластинами из непрозрачного чёрного пластика со множеством круглых отверстий, которые расположены в определённом порядке. Принцип работы таких очков аналогичен работе камеры. При наблюдении объекта через небольшое отверстие изображение становится более чётким.