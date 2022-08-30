Врач-офтальмолог объяснила, кому могут помочь очки для коррекции зрения
Очки для коррекции зрения могут быть полезны только определённым возрастным группам. Об этом сообщила заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Подросткам эти очки помогут, а взрослым – это бесполезная вещь. Подросткам, которые растут и есть какая-то ранняя близорукость, назначаются такие очки, чтобы избежать развития степени высокой близорукости», – отметила Татьяна Борисова.
Очки для коррекции зрения называются «перфорационными». Они представляют собой оправу с пластинами из непрозрачного чёрного пластика со множеством круглых отверстий, которые расположены в определённом порядке. Принцип работы таких очков аналогичен работе камеры. При наблюдении объекта через небольшое отверстие изображение становится более чётким.
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