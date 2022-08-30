Владимир Воробьёв проконтролировал ремонтные работы в двух псковских школах

17:43, 30 августа 2022, ПАИ

30 августа в ходе рабочего выезда и. п. главы Пскова Владимир Воробьев совместно с представителями городской администрации, депутатами Псковской городской Думы посетил школы №20 и 24. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Как отметила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, опасения родителей учащихся были связаны с тем, что ремонтные работы не завершаться вовремя. Именно это станет помехой будущим первоклассникам встретить свой главный праздник, 1 сентября, в стенах школы.

В связи с этим подрядчики приложили все усилия, чтобы школьный процесс начался по расписанию. Сейчас в школах проводятся финальные работы по запланированным контрактам.

«Учебный год начнётся 1 сентября, как и положено. В школах пройдут линейки, ребята сядут за парты. Ремонтные работы никак не помешают начать образовательный процесс. Надеемся, что родители по достоинству оценят обновленные школы», – подчеркнул Владимир Воробьев.

Добавим, работники продолжат находиться на объектах. Срок окончания ремонтных работ по контракту – 31 октября. До этого времени планируется отремонтировать спортивные и актовые залы.

Напомним, в 2022 году в Пскове капитально ремонтируются семь школ. Капитальный ремонт проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».