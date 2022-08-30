Новый ФАП в плюсском Заполье готов на три четверти

17:49, 30 августа 2022, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Заполье строят по соседству со старым – это лучшее место в деревне и лучший ФАП по готовности в Плюсском районе. О том, как будет организована работа будущего медучреждения первичного звена, председателю областного Собрания депутатов Александру Котову рассказал главврач Струго-Красненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Готовность ФАПа составляет 75 %. Здание уже почти обрело окончательный вид, осталось выполнить внутренние работы и благоустройство – строители приступят к этому этапу в ближайшие дни. Опережая вопрос Александра Котова о подключении медпункта к водопроводу, Дмитрий Мельцер сообщил: проект капитального здания предполагает даже душевую кабину с туалетом, рядом уже установлен септик, воду подрядчик проведёт от сетей, проложенных к старому медпункту. Опыт трёхлетней давности, когда только после сдачи ФАПы подключили к централизованному водоснабжению, отказавшись от 500-литровых ёмкостей, в больнице учтён – при новом руководстве теперь это обычный стандарт. Обогреваться новый медпункт будет электричеством, в прежнем приходилось топить печь дровами.

«Задача у нас прежняя: на каждом новом строительстве обязательно должна быть вода, канализация, территорию необходимо благоустроить и в таком состоянии поддерживать. Если мы этого добьёмся, да ещё таблетки будем продавать, вообще будет отлично», – добавил Александр Котов.

По словам Дмитрия Мельцера, лицензию на продажу медикаментов сейчас получить несложно, но необходимо обеспечить контроль, учёт и надлежащее хранение лекарств. Раньше фельдшеры работали напрямую с аптеками, сейчас требования изменились, но и к ним можно без труда подстроиться. Для 30 ФАПов области оборудование уже закупается через торги. В перспективе торговля может быть организована во всех медпунктах, и это было бы удобно не только жителям небольших посёлков и деревень, но и больницам, закупающим медикаменты централизованно.

Александр Котов напомнил, что при выборе места в Заполье рассматривались разные варианты. Оказалось, удалось найти лучшее – на участке рядом с действующим ФАПом. Место привычно для жителей, кроме того, зимой здесь регулярно проходит грейдер, что важно для обеспечения доступности. Фельдшер будет вести приём по расписанию, совмещая работу в Заплюсье и в Заполье.

В 2022 году в Плюсском районе обещают построить ещё четыре фельдшерско-акушерских пункта – в деревнях Андромер, Игомель, Новоселье и Должицы.