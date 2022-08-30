Лонгрид: чем занять ребёнка в новом учебном году
Школа школой, а любимые занятия никто не отменял. Сентябрь — самое время определиться с кружками и секциями, которые интересны вашему школьнику. Игра на музыкальных инструментах или пение, занятия боксом или программирование, вышивание крестиком или изучение английского языка — в сегодняшнем разнообразии теряются даже самые опытные родители.
Наш новый лонгрид поможет сделать правильный выбор. Мы подскажем вам, где вашему ребенку будет интересно и комфортно.
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