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Общество

Виртуальную Янтарную комнату смогут увидеть псковичи в Палатах Постникова

С 2 по 30 сентября жители и гости Пскова смогут увидеть виртуальную версию Янтарной комнаты в Палатах Постникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Виртуальная версия Янтарной комнаты, созданная при поддержке компании «Газпром», будет представлена в рамках выставочного проекта музея-заповедника «Царское село» – «Петр I. Начало янтарного пути». На открытии будет присутствовать генеральный директор музея-усадьбы «Царское село» Ольга Таратынова.

Данная версия Янтарной комнаты представляет собой «точную интерактивную модель легендарного интерьера Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности», уточнили в Псковском музее-заповеднике.

Среди представленных экспонатов будут показаны воспроизведенные изделия из янтаря и полудрагоценных камней. Среди этих предметов – реплики фрагментов большой янтарной рамы, флорентийской мозаики «Зрение». В рамках выставочного проекта будет представлено почти 40 баннеров с изображениями живописных полотен, гравюр и экспонатов из коллекции музея-заповедника «Царское село», а также интерьера Янтарной комнаты.

Выставочный проект был представлен в Светлогорске, Выборге и Воронеже. Он проходит в рамках проекта Ассамблеи петровских музеев России при поддержке Министерства культуры РФ.

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