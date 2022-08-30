С 30 августа по 3 сентября Псковский драмтеатр предоставляет скидки на билеты до 35%

18:47, 30 августа 2022, ПАИ

С 30 августа по 3 сентября зрители Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина смогут купить билеты на избранные спектакли со скидкой до 35%.

В акции участвуют спектакли:

31 августа – «Дядя Ваня» – 35%;

1 сентября – «Случайный вальс» – 25%;

2 сентября – «Каштанка» – 35%;

4 сентября – «Свидетельские показания» в 15:00 – 25%;

6 сентября – «Река Потудань» – 25%;

7 сентября – «Пленные духи» – 35%;

9 сентября – «Смерть Тарелкина» – 35%;

10 сентября – «Ионыч» – 25%;

11 сентября – «Отелло» – 35%;

20, 21 сентября – «Товарищ Кисляков» – 30%;

25 сентября – «Последняя жертва» – 15%.

Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод вы найдете на странице спектакля).