С 30 августа по 3 сентября Псковский драмтеатр предоставляет скидки на билеты до 35%
С 30 августа по 3 сентября зрители Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина смогут купить билеты на избранные спектакли со скидкой до 35%.
В акции участвуют спектакли:
31 августа – «Дядя Ваня» – 35%;
1 сентября – «Случайный вальс» – 25%;
2 сентября – «Каштанка» – 35%;
4 сентября – «Свидетельские показания» в 15:00 – 25%;
6 сентября – «Река Потудань» – 25%;
7 сентября – «Пленные духи» – 35%;
9 сентября – «Смерть Тарелкина» – 35%;
10 сентября – «Ионыч» – 25%;
11 сентября – «Отелло» – 35%;
20, 21 сентября – «Товарищ Кисляков» – 30%;
25 сентября – «Последняя жертва» – 15%.
Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод вы найдете на странице спектакля).
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С 30 августа по 3 сентября Псковский драмтеатр предоставляет скидки на билеты до 35%
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