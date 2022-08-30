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Общество

В Пушкиногорье подвели итоги конкурса «Самый-самый помидор»

Газета «Пушкинский край» подвела итоги конкурса «Самый-самый помидор».

Жюри в составе коллектива редакции газеты и при участии представителей администрации городского поселения «Пушкиногорье» выбрало лучших.

«Скажем сразу, вы вырастили замечательные, большие, аппетитные и необычные помидоры! Выбрать достойных было очень сложно!», – отметили устроители конкурса. 

В процессе обсуждения членам жюри очень хотелось оценить не только внешние данные, но и вкусовые качества, что, к сожалению, онлайн невозможно. После жарких споров комиссия вынесла решение.

Номинация «Самый большой» – помидор весом в 1183 грамма, автор фото – Дарья Иркабулова.

Самый большой помидор. Фото: Дарья Иркабулова

Номинация «Самый аппетитный» – автор Юля Мельникова.

Самый аппетитный. ФОТО: Юлия Мельникова


Номинация «Самый необычный» – автор Юля Мельникова.

Самый необычный помидор. Фото: Юлия Мельникова

Редакция газеты поздравляет победителей и просит их написать в паблик для получения памятных подарков. В качестве приза – закаточные машинки для домашней консервации! Фото, победившие на районном этапе, будут представлять Пушкиногорье на областном конкурсе.

 

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