В Пушкиногорье подвели итоги конкурса «Самый-самый помидор»

19:49, 30 августа 2022, ПАИ

Газета «Пушкинский край» подвела итоги конкурса «Самый-самый помидор».

Жюри в составе коллектива редакции газеты и при участии представителей администрации городского поселения «Пушкиногорье» выбрало лучших.



«Скажем сразу, вы вырастили замечательные, большие, аппетитные и необычные помидоры! Выбрать достойных было очень сложно!», – отметили устроители конкурса.

В процессе обсуждения членам жюри очень хотелось оценить не только внешние данные, но и вкусовые качества, что, к сожалению, онлайн невозможно. После жарких споров комиссия вынесла решение.



Номинация «Самый большой» – помидор весом в 1183 грамма, автор фото – Дарья Иркабулова.

Номинация «Самый аппетитный» – автор Юля Мельникова.



Номинация «Самый необычный» – автор Юля Мельникова.

Редакция газеты поздравляет победителей и просит их написать в паблик для получения памятных подарков. В качестве приза – закаточные машинки для домашней консервации! Фото, победившие на районном этапе, будут представлять Пушкиногорье на областном конкурсе.



