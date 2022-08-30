Михаил Ведерников дал ряд поручений в части защиты населения Псковской области от коронавирусной инфекции

20:16, 30 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 30 августа, провел совещание по эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Псковской области. В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе усугубляется, отмечается рост количества заболевших, проинформировала Елена Припутенко. За прошедшую неделю зарегистрировано более 1,2 тыс случаев COVID-19. Прирост составил более 12 %. Увеличение случаев инфицированных отмечено в 14 муниципалитетах. Наиболее распространен в области штамм «Омикрон». По клинической форме преобладает коронавирус с признаками ОРВИ.

«Рост заболеваемости прогнозируется и в дальнейшем, учитывая, что в ближайшее время будут формироваться коллективы после отпусков и летних каникул. В стране пик ожидается в середине сентября», – отметила Елена Припутенко.

Михаил Ведерников обратил внимание, что из опыта прошлых лет Псковская область отстает от российской статистики примерно на 3 недели. Исходя из предложений Роспотребнадзора, глава региона дал ряд поручений в части защиты населения Псковской области от коронавирусной инфекции. В первую очередь, они касаются увеличения количества тестируемых. Задача – максимально использовать экспресс-тесты для проверки здоровья педагогических работников, сотрудников медицинских и социальных учреждений, общественного транспорта.

Кроме того, губернатор поручил провести разъяснительную работу с руководством автотранспортных предприятий по обязательному проведению комплекса дезинфекционных мероприятий в автобусах, информированию пассажиров о рекомендации использовать средства индивидуальной защиты.

Увеличение темпов прививочной кампании и постоянная разъяснительная работа с населением о возможных рисках для здоровья от последствий коронавирусной инфекции также в зоне ответственности профильного регионального комитета и руководства муниципалитетов.

Отдельное внимание – к безопасности здоровья школьников. В образовательные учреждения области направлен исчерпывающий перечень санитарных мероприятий, исполнение которых обязательно. Речь, в частности, идет об обязательной проверке учащихся и персонала школ, соблюдении правил дезинфекции рук и поверхностей, обработке и проветривании помещений и др. Кроме того, торжественные линейки в школах 1 сентября пройдут по параллелям. «Дополнительные меры санитарной обработки будут применены к образовательным учреждениям, задействованным в выборной кампании», – сказал губернатор.

«Наблюдение за эпидситуацией в регионе ведется постоянно. При необходимости будем оперативно реагировать и принимать дополнительные меры», –заключил Михаил Ведерников.