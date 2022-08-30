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Прокуратура Пскова сообщает об участившихся кражах электросамокатов

В Пскове стали красть электросамокаты. Фото mobile-review

В городе Пскове участились кражи электросамокатов, которыми можно воспользоваться через соответствующее мобильное приложение. Однако не все граждане добросовестно возвращают электросамокаты после использования, сообщает городская прокуратура Пскова.

Так, 20 августа 2022 года оператор центра увидела, что пропал сигнал от  электросамоката. В приложении отслеживается траектория движения электросамоката.

По данному факту  22.08.2022 дознавателем ОД УМВД России по Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

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