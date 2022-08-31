Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 31 августа

08:44, 31 августа 2022, ПАИ

Движение транспорта по участку улицы Кузнецкой от площади Победы до улицы Спортивной в Пскове закроют 31 августа с 7:00 до 18:00, сообщили ранее в пресс-службе городской администрации.

Ограничение вводится в связи с проведением на улице Кузнецкой дорожных работ. В качестве объезда определена улица Гражданская.

Псковичей просят учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.