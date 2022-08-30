ВИДЕО Мощный ливень прошёл в Великих Луках

21:32, 30 августа 2022, ПАИ

Сегодня над Великими Луками разразилась настоящая летняя гроза с сильным ливнем, об этом сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости». Потоки воды моментально затопили улицы. В некоторых местах ливневая канализация справилась с потоком воды, а в некоторых – нет, и машинам пришлось двигаться по бегущей и бурлящей воде.