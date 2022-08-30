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Общество

ВИДЕО Мощный ливень прошёл в Великих Луках

Ливень в Великих Луках. Фото: скрин видео

Сегодня над Великими Луками разразилась настоящая летняя гроза с сильным ливнем, об этом сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».  Потоки воды моментально затопили улицы. В некоторых местах ливневая канализация справилась с потоком воды, а в некоторых – нет, и машинам пришлось двигаться по бегущей и бурлящей воде.

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