Автобус-экспресс до Псково-Печерского монастыря станет ежедневным

21:50, 30 августа 2022, ПАИ

Закончились праздничные дни, в течение которых монастырский автобус привозил и увозил паломников в аэропорт и ж/д вокзал Пскова, пишет паблик Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.



Теперь эти рейсы станут ежедневными. Предварительно бронирование не требуется.

Отправление из Печор (монастырская гостиница, Октябрьская пл., д.8, с заездом в Паломнический центр):

5:20 – прибытие в аэропорт – 6:20,



17:20 – прибытие в Псков на ж/д вокзал – 18:20.



Отправление из Пскова (прибытие в Печоры к монастырской гостинице, с заездом в Паломнический центр):

8:30 (от ж/д вокзала) – прибытие в Печоры в 9:30,



23:30 (от аэропорта) – прибытие в Печоры в 00:30.