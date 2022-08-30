Автобус-экспресс до Псково-Печерского монастыря станет ежедневным
Закончились праздничные дни, в течение которых монастырский автобус привозил и увозил паломников в аэропорт и ж/д вокзал Пскова, пишет паблик Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Теперь эти рейсы станут ежедневными. Предварительно бронирование не требуется.
Отправление из Печор (монастырская гостиница, Октябрьская пл., д.8, с заездом в Паломнический центр):
5:20 – прибытие в аэропорт – 6:20,
17:20 – прибытие в Псков на ж/д вокзал – 18:20.
Отправление из Пскова (прибытие в Печоры к монастырской гостинице, с заездом в Паломнический центр):
8:30 (от ж/д вокзала) – прибытие в Печоры в 9:30,
23:30 (от аэропорта) – прибытие в Печоры в 00:30.
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