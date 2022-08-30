Пскович продавал в интернете несуществующую гармонь

23:13, 30 августа 2022, ПАИ

11 августа 2022 года в дежурную часть отдела обратился 35-летний альметьевец и сообщил о факте мошенничества. Об этом сообщает паблик «Новости Альметьевска».



Мужчина еще в 2019 году хотел приобрести гармонь, нашел соответствующее объявление в интернете, связался с продавцом, в качестве предоплаты перечислил 5000 рублей и 1200 рублей за доставку товара.



Однако продавец внезапно заболел и не смог отправить музыкальный инструмент в срок. Затем он был в длительной командировке, а далее и вовсе пропал. После этого потерпевший обратился в полицию.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее не судимый 35-летний житель Пскова.



Он признался в содеянном и возместил ущерб потерпевшему.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.