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Происшествия

Пскович продавал в интернете несуществующую гармонь

Продавец деньги взял, а гармонь отдавать не торопился. Фото ВКонтакте

11 августа 2022 года в дежурную часть отдела обратился 35-летний альметьевец и сообщил о факте мошенничества. Об этом сообщает паблик «Новости Альметьевска».

Мужчина еще в 2019 году хотел приобрести гармонь, нашел соответствующее объявление в интернете, связался с продавцом, в качестве предоплаты перечислил 5000 рублей и 1200 рублей за доставку товара.

Однако продавец внезапно заболел и не смог отправить музыкальный инструмент в срок. Затем он был в длительной командировке, а далее и вовсе пропал. После этого потерпевший обратился в полицию. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее не судимый 35-летний житель Пскова.

Он признался в содеянном и возместил ущерб потерпевшему.
В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.  Расследование уголовного дела продолжается.

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