День ветеринарного работника отмечают в России

07:42, 31 августа 2022, ПАИ



День ветеринарного работника традиционно отмечается в России 31 августа. Праздник появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара, сообщает calend.ru.

11 лет назад инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу ходатайство, в котором было предложено считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра праздником ветеринаров. Соответствующий указ предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года.

На Руси Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота, и в частности лошадей. По устному преданию, сохранившемуся на Новгородской земле, в день открытия мощей святых мучеников прекратился падеж скота. Кроме того, на Балканах издавна верили, что сам архангел Михаил обучил братьев искусству управлять лошадьми. Святых Флора и Лавра принято изображать на иконах с конями.

Христианская традиция определять небесных покровителей представителям разных профессий и видов деятельности уходит корнями в первые века нашей эры. У ветеринаров есть свой защитник и в католической церкви. Им принято считать святого Элигия, день памяти которого отмечается 1 декабря.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, ипподромах, в зоопарках, цирках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений.