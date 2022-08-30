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Михаил Ведерников и Владыка Тихон встретились с украинскими детьми, которые отдыхали в Псковской области

В братской трапезной Михаил Ведерников встретился с детьми. Фото: скрин видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с Владыкой Тихоном встретились с детьми из Херсонской и Харьковской областей, которые отдыхали на Псковщине. Поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь стала для детей одной из наиболее ярких и незабываемых, сообщил Михаил Ведерников в Telegram-канале. 

«В братской трапезной за завтраком поговорили с ребятами. Они  поделились своими впечатлениями, рассказали о том, где уже успели побывать, что запомнилось больше всего. После встречи детки получили подарки: школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и книги.

Пусть новый учебный год пройдёт в мире и безопасности, а поездка в Псковскую область запомнится надолго», – пожелал ребятам глава региона.

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