Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Спортивный комплекс построят в районе псковского «Электрона» к 1 октября.

Современный спортивный комплекс построят в районе стадиона «Электрон» в Пскове к 1 октября, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Площадка будет возведена по программе «Газпром - детям» на данный момент работы на объекте уже начались. Стадион планируется сдать в эксплуатацию 1 октября.

Площадь будущего стадиона составляет почти три тыс кв. м. Он будет включать поле с искусственной травой для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зону воркаута и трибуны для зрителей.

В темное время суток сооружение будут освещать прожекторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 августа 2022

Спортивный комплекс построят в районе псковского «Электрона» к 1 октября.
30 августа 2022

Участников псковского полумарафона «Мехуборка-2022» наградят уникальными медалями
30 августа 2022

300 человек подали заявки на участие в псковском полумарафоне «Мехуборка-2022»
29 августа 2022

Псковички заняли призовые места в первенстве России по велоспорту
28 августа 2022

Спортивные соревнования по лыжероллерам прошли в Острове

28 августа 2022

50 псковских мотоциклистов совершили мотопробег Псков – Остров – Гораи
28 августа 2022

Студентка великолукского вуза взяла бронзу на Всероссийской спартакиаде
27 августа 2022

В Плюссе лето проводили по-спортивному, с турнирами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...