Спортивный комплекс построят в районе псковского «Электрона» к 1 октября.

07:23, 31 августа 2022, ПАИ

Современный спортивный комплекс построят в районе стадиона «Электрон» в Пскове к 1 октября, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Площадка будет возведена по программе «Газпром - детям» на данный момент работы на объекте уже начались. Стадион планируется сдать в эксплуатацию 1 октября.

Площадь будущего стадиона составляет почти три тыс кв. м. Он будет включать поле с искусственной травой для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зону воркаута и трибуны для зрителей.

В темное время суток сооружение будут освещать прожекторы.