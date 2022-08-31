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Общество

В Минстрое предложили списывать долги за ЖКУ при наличии уважительных причин

Минстрой разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ, сообщают «Известия».

В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей — стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других. 

Также проект предполагает, что при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ люди, которым положены субсидии, продолжат их получать (сейчас должников лишают льгот).

Поправки позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Проект постановления внесут в правительство после завершения всех необходимых процедур.

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