Пожилая великолучанка пропала по пути в полицию

07:43, 31 августа 2022, ПАИ

Пенсионерка Надежда Скляр (Писарева) пропала 30 августа в Великих Луках, пишет поисковый отряд «След».

По имеющейся информации, 30 августа днём она ушла из дома № 9 на улице Дьяконова якобы в отделение полиции на улице Комсомольской.

С тех пор женщина перестала выходить на связь. В полицейском участке о ее визите также не знают.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, убедительная просьба сообщить об этом по телефону +7 (911) 376-76-76 либо в полицию по телефонам 02, +7 (81153) 5-27-94.