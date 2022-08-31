Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле закрыли по техпричинам
31 августа второй этаж Приказной палаты будет закрыт по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
При этом выставки «Господин Псков» и «Ратная доблесть эпох» на первом этаже будут работать в обычном режиме.
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