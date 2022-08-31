Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле закрыли по техпричинам

09:05, 31 августа 2022, ПАИ

31 августа второй этаж Приказной палаты будет закрыт по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

При этом выставки «Господин Псков» и «Ратная доблесть эпох» на первом этаже будут работать в обычном режиме.