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Общество

Второй этаж Приказной палаты в Псковском кремле закрыли по техпричинам

31 августа второй этаж Приказной палаты будет закрыт по техническим причинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

При этом выставки «Господин Псков» и «Ратная доблесть эпох» на первом этаже будут работать в обычном режиме.

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