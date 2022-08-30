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Культура

Сразу пять сентябрьских концертов в кирхе в Печорах анонсировали организаторы

В сентябре в кирхе Святого Петра в Печорах состоится сразу несколько органных концертов. Организаторы уже представили афишу на следующий месяц.

17 сентября в 16:30 и 18 сентября в 16:00 выступит московский органист Алексей Шмитов. 24 сентября в 16:30 публика услышит меццо-сопрано из Пскова Татьяну Жога, органистов из Санкт-Петербурга Дину Ихину и Дениса Маханькова. 25 сентября в 16:00 перед публикой выступит органист из Санкт-Петербурга Сергей Буслов. 28 сентября в 18:30 - Марк Таубе (скрипка, Санкт-Петербург) и Екатерина Маришкина (орган, Санкт-Петербург).

Кирха находится в Печорах на улице Гагарина, 12а.

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