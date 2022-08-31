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Общество

Жители Пскова счастливы на 3,51 балла из 5

Каждый пятый житель города считает себя абсолютно счастливым человеком. Среднестатистический житель регионов счастливее москвичей и петербуржцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняло участие экономически активное население Пскова.

Абсолютно счастливыми себя считают 22% жителей Пскова: свои ощущения они оценили на 5 баллов из 5 возможных. Еще 28% поставили своему состоянию «четверку», а 24% — «тройку». Каждый десятый (10%) счастлив лишь на 2 балла из 5, а 8% называют себя абсолютно несчастными людьми. По данным SuperJob, среднестатистический горожанин счастлив на 3,51 балла по 5-балльной шкале.

Женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно). Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла). Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а имеющие детей — счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла). «Во многой мудрости много печали»: опрошенные со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов (3,52 против 3,40 балла). Жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи и петербуржцы оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то россияне в целом — на 3,56 балла.

Жители Пскова, зарабатывающие от 80 до 200 тыс. рублей, счастливее и тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше. Видимо, 200 тыс. рублей — такой уровень ежемесячного дохода, после достижения которого деньги уже не делают счастливее. Любопытно, что в месяц для счастья среднестатистическому россиянину нужна примерно эта же сумма.

Время проведения: 25—29 августа 2022 года.

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