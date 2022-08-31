Водитель пострадал в результате съезда в кювет
30 августа в 16:20 в Локнянском районе на 602-м км автодороги Устюжна – Невель 41-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает ГИБДД по Псковской области.
В результате ДТП пострадал водитель, от госпитализации отказался.
Позже самостоятельно за медицинской помощью обратился 32-летний пассажир автомобиля.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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