Систему видеонаблюдения установили на псковском заводе «Титан-Полимер»

09:44, 31 августа 2022, ПАИ

На псковском заводе «Титан-Полимер» завершен монтаж системы охранного телевидения и системы управления доступом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Работы по монтажу проводила псковская компания ООО «Формоза-Сервис». Сумма контракта составила около 30 миллионов рублей.

«Наша компания много лет реализует проекты по монтажу систем видеонаблюдения, контроля управления доступом на различных объектах во всех регионах России: от Калининграда до Хабаровска, в том числе с использованием программного обеспечения собственной разработки. В Пскове перед нами стояла уникальная задача, - рассказал инженер ООО «Формоза-Сервис», руководитель проекта Сергей Иванов. - Как правило, монтаж таких систем производят на завершенных объектах. На заводе «Титан-Полимер» мы работали одновременно с завершением строительных работ».

Одной из особенностей монтажа систем видеонаблюдения на заводе стал большой объем высотных работ. «Все возникавшие вопросы оперативно решались благодаря грамотному взаимодействию и профессионализму сотрудников», - отметил Сергей Иванов.

«Объектов подобного масштаба в Пскове не строили со времен СССР. Сотрудничество с заводом «Титан-Полимер» принесло нашей компании новый полезный опыт, позволило повысить квалификацию наших работников. Надеемся на дальнейшую работу», - добавил Сергей Иванов.