Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Систему видеонаблюдения установили на псковском заводе «Титан-Полимер»

На псковском заводе «Титан-Полимер» завершен монтаж системы охранного телевидения и системы управления доступом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Работы по монтажу проводила псковская компания ООО «Формоза-Сервис». Сумма контракта составила около 30 миллионов рублей.

«Наша компания много лет реализует проекты по монтажу систем видеонаблюдения, контроля управления доступом на различных объектах во всех регионах России: от Калининграда до Хабаровска, в том числе с использованием программного обеспечения собственной разработки. В Пскове перед нами стояла уникальная задача, - рассказал инженер ООО «Формоза-Сервис», руководитель проекта Сергей Иванов. - Как правило, монтаж таких систем производят на завершенных объектах. На заводе «Титан-Полимер» мы работали одновременно с завершением строительных работ».

Одной из особенностей монтажа систем видеонаблюдения на заводе стал большой объем высотных работ. «Все возникавшие вопросы оперативно решались благодаря грамотному взаимодействию и профессионализму сотрудников», - отметил Сергей Иванов.

«Объектов подобного масштаба в Пскове не строили со времен СССР. Сотрудничество с заводом «Титан-Полимер» принесло нашей компании новый полезный опыт, позволило повысить квалификацию наших работников. Надеемся на дальнейшую работу», - добавил Сергей Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 августа 2022

Историки ПсковГУ рассказали об образе Александра Невского на форуме «Истоки»
31 августа 2022

Ожидание и реальность – итоги выезда Алексея Севастьянова в две школы округа
31 августа 2022

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы
31 августа 2022

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 31 августа
31 августа 2022

В Минстрое предложили списывать долги за ЖКУ при наличии уважительных причин
31 августа 2022

День ветеринарного работника отмечают в России
30 августа 2022

Михаил Ведерников и Владыка Тихон встретились с украинскими детьми, которые отдыхали в Псковской области
30 августа 2022

Умер Михаил Горбачев

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...