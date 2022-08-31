Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы

09:52, 31 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.

«Вы вносите большой вклад в развитие сельского хозяйства, защищая животных и людей от биологических угроз. Со своей стороны правительство Псковской области уделяет особое внимание модернизации ветслужбы», - отметил глава региона.

В частности, в 2021 году дополнительно приобретены четыре легковых автомобиля и две дезинфекционные установки, проведен капремонт ветлечебницы в Острове. Для Псковской областной ветеринарной лаборатории приобретено оборудование и все необходимое для исследований. В рамках комплексного плана реализации первоочередных мероприятий по предупреждению распространения АЧС приобретены две дезинфекционные установки на базе УАЗ-Фермер. В этом году запланирована покупка пяти автомобилей, передвижного ветеринарного поста и двух дезинфекционных установок.

«Благодарю всех, кто посвятил себя работе в этой непростой сфере! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

С праздником!» - написал губернатор.