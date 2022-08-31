Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.
«Вы вносите большой вклад в развитие сельского хозяйства, защищая животных и людей от биологических угроз. Со своей стороны правительство Псковской области уделяет особое внимание модернизации ветслужбы», - отметил глава региона.
В частности, в 2021 году дополнительно приобретены четыре легковых автомобиля и две дезинфекционные установки, проведен капремонт ветлечебницы в Острове. Для Псковской областной ветеринарной лаборатории приобретено оборудование и все необходимое для исследований. В рамках комплексного плана реализации первоочередных мероприятий по предупреждению распространения АЧС приобретены две дезинфекционные установки на базе УАЗ-Фермер. В этом году запланирована покупка пяти автомобилей, передвижного ветеринарного поста и двух дезинфекционных установок.
«Благодарю всех, кто посвятил себя работе в этой непростой сфере! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
С праздником!» - написал губернатор.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы
Михаил Ведерников и Владыка Тихон встретились с украинскими детьми, которые отдыхали в Псковской области