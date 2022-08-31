Ожидание и реальность – итоги выезда Алексея Севастьянова в две школы округа

09:56, 31 августа 2022, ПАИ

Готовность двух псковских школ к началу учебного года после проведения капремонта оценил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Масштабные работы, начатые в июне, должны были завершиться к сентябрю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Директор школы-интерната на улице Советской Армии Елена Голубева встретила депутата с воодушевлением: «Глаз и сердце радуются, когда такие преобразования происходят». В первую очередь руководитель показала долгожданную спортивную площадку, возведённую на пришкольной территории по программе «Газпром – детям».

«Качество покрытия проверяли? Всё чётко?» – поинтересовался Алексей Севастьянов. Елена Голубева заверила, никаких нареканий у школы нет и сделано даже больше, чем предполагалось изначально. «Город дополнительно выделил нам деньги на ограждение по всему периметру школы – 1 млн 600 тысяч рублей», – сообщила директор, уточнив, что часть исторического ограждения вдоль тротуара удастся реконструировать и сохранить.

Алексей Севастьянов рассказал об обращениях жителей микрорайона – людям интересно, смогут ли они заниматься на новой спортплощадке. «Ходоки и у нас были, – подтвердила директор школы. – Мы не против выделить время для жителей микрорайона в субботу и воскресенье, но нам нужно привлечь ответственную часть спортивной общественности, чтобы это происходило организованно, а прежде настроить видеонаблюдение. Камеры уже стоят, оборудование собираемся подключить завтра».

Следующим объектом общей школьной радости оказалась столовая. Шеф-повар Ольга Варламова показала новую посудомоечную машину, современный кухонный инвентарь, кастрюли и многофункциональный пароконвектор. «Сколько за смену вы кормите детей?» – поинтересовался Алексей Севастьянов. «180 детей, а с садиком – 210. С новым оборудованием поварам будет легче. А сегодня выпечку испробовала – ну просто красота!» – поделилась радостью сотрудник столовой.

1 сентября школа-интернат начнёт работу в штатном режиме. Ремонт спортзала завершится через пару недель – технологически стяжка должна была выстояться 28 дней, но эти работы, как и частичная покраска фасада, по заверениям Елены Голубевой, не скажутся на учебном процессе.

Общий объём финансирования работ составил без малого 28 млн рублей, на закупку оборудования и мебели для классов и общежития школа-интернат получила 5 млн 400 тысяч рублей.

«Я увидел даже больше, чем ожидал, – поделился впечатлениями Алексей Севастьянов. – Проделана просто огромная работа. Есть «захлёст» в месяц по срокам со спортзалом, но в этой ситуации лучше не гнать, а сделать качественно до конца. Перемены глобальные и просто фантастические. Вспомните, что здесь было ещё в начале лета».

В школе № 16 на Ленинградском шоссе, где также проводился капитальный ремонт в рамках федеральной программы, вопросы к строителям возникли прямо в центральном фойе. «А где двери?» – удивился Алексей Севастьянов.

«1 сентября будем без дверей, подрядчик сказал, что не успели подвезти», – констатировала директор школы Светлана Данилова. Обойдя первый этаж и осмотрев фасад, Алексей Севастьянов убедился, что отсутствием дверей претензии не ограничиваются – в спортзале работы застопорились, плитка на полу положена криво и не отмыта, штукатурка некачественная. При всех очевидных дефектах и недоделках педагогический коллектив своими силами будет готовить школу к достойной встрече учеников. «Завтра начинаем намывать полы дочиста», – сообщила руководитель.

Депутат связался по телефону с руководителем подрядной организации и назначил ему встречу в школе на следующий день: «Будьте готовы ответить на вопросы – за всё, что тут наделано». На внеплановое совещание накануне 1 сентября Алексей Севастьянов также пригласил руководителей управления капитального строительства и управления образования.

«Считаю, что такое отношение к делу со стороны подрядчика – это неуважение в первую очередь к детям и к расходованию бюджетных средств. Да, по спортзалу сроки по контракту ещё есть, но времени остаётся мало, и у меня очень большие сомнения, что работы будут выполнены, как надо», – резюмировал Алексей Севастьянов итог посещения школы № 16.