Александр Козловский: Простых выборов не бывает

23:28, 20 сентября 2026, ПАИ

Высокий уровень вовлечённости жителей Псковской области в прошедшую избирательную кампанию отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

По его словам, об интересе избирателей к выборам свидетельствует в том числе явка, которая оказалась выше, чем в предыдущие годы.

«Об этом говорит и явка – она выше, чем в предыдущие годы, когда выбирали депутатов Госдумы. Во время общения с людьми я видел их поддержку, поэтому, уверен, идёт консолидация общества. Правильно сказал президент, что сейчас результаты выборов и сами выборы, как их проводили, – показатель консолидации общества», – сказал Александр Козловский.

Он также подчеркнул, что простых выборов не бывает: «Конечно, кампания была конкурентной. Моё глубокое убеждение, что простых выборов не бывает, и здесь конкретность, которую показала эта кампания, это подтверждает»

Кроме того, Александр Козловский рассказал, что для регионального отделения «Единой России» нынешняя кампания стала продолжением работы с избирателями, которая велась на протяжении последних пяти лет.

«Мы работали последние пять лет, и практически не было перерывов, поэтому нам было достаточно легко входить в эту кампанию. Мы продолжали эту работу, конечно, нарастили интенсивность встреч для того, чтобы лучше понять направления, векторы, которые сейчас необходимы для развития страны, необходимы нашим гражданам», – сказал он.

По словам Александра Козловского, во время кампании партия сосредоточилась на непосредственной работе с людьми.

«Кампания была конкурентной, но мы просто делали свою работу – и делали её хорошо», – подчеркнул Александр Козловский.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.